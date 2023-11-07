Успех обеспечен: ВС РФ применили ракету С-400 с активной головкой наведения в СВО

ВС РФ применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

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Прежде в Минобороны сообщали о поступлении в войска ЗРС, с помощью которой удалось сбить 24 украинских самолета.

Вооруженные силы России (ВС РФ) применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием управляемых ракет с активными головками самонаведения в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

«Россия… использовала ЗРС С-400 „Триумф“ в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения», — говорится в сообщении.

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В результате был обеспечен успех применения системы по авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Меж тем 25 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял о появлении у нашей армии ЗРК, которые за пять дней смогли сбить 24 украинских самолета.

Другой же собеседник ТАСС подчеркнул, что стрельба ЗРС С-400 велась на максимальную дальность по целям, находящимся на высоте около тысячи метров. Причем российские войска использовали новые боевые части зенитных управляемых ракет.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что президенту РФ Владимиру Путину играет на руку нынешняя ситуация в конфликте на Украине.