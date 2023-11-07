Травля и любимчики учителя: как школа влияет на психологию детей

Методолог Чистякова: негативная обстановка в школе может привести к депрессии

Фото: © РИА Новости / Валерий Титиевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Именно в эти годы закладывается фундамент взрослого человека.

Школа — это место, где дети проводят значительную часть своего времени. Как данный этап в жизни человека влияет на его психологическое развитие, изданию dni.ru объяснила методолог Анастасия Чистякова.

Учебная среда оказывает как позитивное, так и отрицательное воздействие на психологическое состояние учащегося. Что и как именно влияет на внутренний мир школьников?

Отношение учителей и одноклассников

Педагоги и одноклассники — это люди, с которыми дети каждый день взаимодействуют на уроках. Их положительное отношение повышает самооценку, способствует «прокачке» самоуверенности и мотивацию к учебе.

При неблагоприятных отношениях с ровесниками и преподавателями, напротив, у детей появляется и прогрессирует комплекс неполноценности и ухудшается психическое благополучие.

Любая несправедливость со стороны педагога, осуждение личности и поступков подопечного вместо внимательного разбора ситуации может привести к серьезным психологическим проблемам, таким как тревожность и моральные травмы. Возможна и другая ситуация, когда учителя расхваливают «любимчиков», тем самым повышая их самооценку.

Учебная программа и методы обучения

Эффективная методика в преподавании и доступная подача информации также сказываются на психологическом развитии и успехах школьника. Увлекательные и понятные материалы и активные формы обучения способствуют формированию познавательных способностей и развитию кругозора детей.

Культура, дисциплина и правила в школе

Общая атмосфера и культурные традиции играют одну из главных ролей в создании у учеников правильного настроя. Среда, в которой есть поддержка, доверие и уважение, развивают эмоциональную стабильность и социальные навыки.

Обстановка, наполненная негативом, частыми конфликтами, насилием и дискриминацией, может ухудшить здоровье учащегося и стать почвой для сильных переживаний, тревоги и депрессии.

Также школьник может столкнуться с насмешками одноклассников, к примеру, отвечая у доски. В этом случае он испытывает целый набор отрицательных эмоций, такие как страх, волнение, угнетенное состояние, уныние — в основном подобные встряски оставляют глубокий след в детском сознании.

Важна поддержка родителей

От неприятностей и опасностей в стенах школы не застрахован ни один ученик, поэтому родителям необходимо периодически разговаривать с детьми, чтобы быть в курсе происходящего.

Ведь именно в школьные годы формируется фундамент будущего человека: станет ли он счастливым либо проживет всю жизнь, страдая от комплексов и вечных сомнений. Поэтому роль школьного периода и всех ее участников в создании благоприятной и поддерживающей среды тяжело переоценить.

Ранее 5-tv.ru писал, почему дети травят своих сверстников.