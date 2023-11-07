Почему питомцы оказываются в зоне боевых действий?

Фото: 5-tv.ru

В нескольких приютах Донецка скопились сотни животных — почти все они приехали с передовой. Неужели их бросили хозяева на произвол судьбы?

К сожалению, как рассказывают волонтеры, это так. Многие люди в страхе за свою жизнь в спешке оставляют имущество, дома и нередко животных. Четвероногие, которые не привыкли обитать на улице и сами искать себе еду, оказываются в одиночестве. Еще одна причина — гибель хозяев.

Во всех случаях четвероногим приходится надеяться на милосердие окружающих или помощь волонтеров.

Фото: 5-tv.ru

«Многие люди не понимают нас, говорят: „Ну как это свою жизнь ставить на кон ради того, чтобы спасти животное?“», — говорит волонтер Ирина Волик — «Когда для тебя животное — это что-то человечное, это как ребенок, это как часть нашей жизни, где оно живое, дышит, плачет, говорит глазами, общается, любит тебя, благодарно тебе. И оно становится для тебя частью твоей жизни, как что-то живое, которое не может говорить. И ты идешь спасать детей».

Благодаря таким спасителям тысячи животных были вывезены из зоны боевых действий, вылечены и пристроены в другие семьи.