🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: чего ждать от наступившего дня и на что лучше всего обратить внимание?

Сегодня, 9 ноября, Луна предвещает перемены как в сфере личных отношений, так и в бизнес-сфере. Старайтесь быть максимально внимательны к получаемой информации.

♈ Овны

Для Овнов — это день наград, после череды неприятных моментов, трудностей, которых они не заслужили. Именно так жизнь вознаградит за справедливое отношение, самопожертвование и скромность — качества, которыми славятся представители Овна. Отбросьте скромность и примите все комплименты и положенное вам.

Космический совет: помните о самом важном.

♉ Тельцы

Тельцам рекомендуется избегать ненужных трат, которые лишь удовлетворяют сиюминутные желания. Да, соблазны присутствуют на каждом шагу, но выиграет тот, кто позаботится о том, чтобы в случае непредвиденных событий у него были под рукой ресурсы.

Космический совет: не отказывайте себе в удовольствиях.

♊ Близнецы

Близнецы не должны принимать близко к сердцу некоторые слова, которые они услышат о себе сегодня. То, что говорят злые языки, нельзя контролировать или предотвратить, но в любом случае, в конце концов, имеют значение только факты.

Космический совет: устройте разгрузочный день.

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♋ Раки

В течение дня не исключено, что представители знака Рак получат предложение, которое «зажжет» их сердца. Будьте готовы отправиться в романтическое «путешествие» с кем-то, кто вызовет у вас интерес или уже вызвал.

Космический совет: не поддавайтесь на провокации.

♌ Львы

Представители Льва должны избавиться от стресса. Выделите сегодня немного времени и попытайтесь встретиться лицом к лицу с человеком, который вызывает у вас негативные чувства. Если вы не можете этого сделать, по крайней мере, поговорите с этим человеком по телефону.

Космический совет: отложите важные вопросы на завтра.

♍ Девы

Для Дев существует огромный риск осложнить себе жизнь чрезмерно острой реакцией на события или слова кого-то. Будьте осторожными с тем, что вы говорите другим людям, особенно мало знакомым или вспыльчивым.

Космический совет: берегите деньги.

♎ Весы

Наслаждайтесь каждым моментом этого дня и не позволяйте сомнениям проникнуть в вашу душу. Вы не знаете, что ждет вас в будущем, и это хорошо. Если вы почувствуете, что нашли свою вторую половинку, не медлите. Иначе придет сожаление, что вы могли сделать верный шаг, но вам не хватило мужества.

Космический совет: не скупитесь на эмоции.

♏ Скорпионы

Сегодня, как никогда ранее, ваш творческий потенциал на самом высоком уровне, это принесет вам новые идеи, новый способ мышления. Если вам захочется петь, рисовать, сочинять, творить в общем смысле, не останавливайте себя, вы способны на шедевр.

Космический совет: настало время принятия решений.

♐ Стрельцы

Стрельцам нужно ответственно подойти к управлению своими финансами, в противном случаи, если вы не уделите этому аспекту повышенное внимание, вас ждут неприятности. Возьмите ситуацию под свой контроль, проконтролируйте всех, кто имеет доступ к вашим деньгам.

Космический совет: забота о здоровье — важнее всего.

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♑ Козероги

В течение дня у представителей Козерога может появиться небольшое недомогание из-за пережитого стресса на работе. Расслабьтесь и постарайтесь провести больше свободного времени в компании близких людей, откажитесь от шумных компаний.

Космический совет: помните: трудности закаляют.

♒ Водолеи

День будет достаточно загруженным. Будь то домашние дела, обязанности на работе или деловые встречи, вы будете очень заняты и подвержены стрессу. Не доводите ситуацию до крайности, составьте план на день, добавьте в него обязательный отдых.

Космический совет: не отказывайтесь от встречи с прошлым.

♊ Рыбы

Сегодня Рыбы почувствуют накопившуюся усталость после напряженной недели, в течение которой они очень много работали. Вас расслабляет и дает заряд энергии поход по магазинам? Сегодня постарайтесь воздерживаться от покупки дорогих вещей, которые вам не нужны прямо сейчас.

Космический совет: анализируйте все вокруг.

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