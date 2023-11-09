🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: чего ждать от наступившего дня и на что лучше всего обратить внимание?
Сегодня, 9 ноября, Луна предвещает перемены как в сфере личных отношений, так и в бизнес-сфере. Старайтесь быть максимально внимательны к получаемой информации.
♈ Овны
Для Овнов — это день наград, после череды неприятных моментов, трудностей, которых они не заслужили. Именно так жизнь вознаградит за справедливое отношение, самопожертвование и скромность — качества, которыми славятся представители Овна. Отбросьте скромность и примите все комплименты и положенное вам.
Космический совет: помните о самом важном.
♉ Тельцы
Тельцам рекомендуется избегать ненужных трат, которые лишь удовлетворяют сиюминутные желания. Да, соблазны присутствуют на каждом шагу, но выиграет тот, кто позаботится о том, чтобы в случае непредвиденных событий у него были под рукой ресурсы.
Космический совет: не отказывайте себе в удовольствиях.
♊ Близнецы
Близнецы не должны принимать близко к сердцу некоторые слова, которые они услышат о себе сегодня. То, что говорят злые языки, нельзя контролировать или предотвратить, но в любом случае, в конце концов, имеют значение только факты.
Космический совет: устройте разгрузочный день.
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♋ Раки
В течение дня не исключено, что представители знака Рак получат предложение, которое «зажжет» их сердца. Будьте готовы отправиться в романтическое «путешествие» с кем-то, кто вызовет у вас интерес или уже вызвал.
Космический совет: не поддавайтесь на провокации.
♌ Львы
Представители Льва должны избавиться от стресса. Выделите сегодня немного времени и попытайтесь встретиться лицом к лицу с человеком, который вызывает у вас негативные чувства. Если вы не можете этого сделать, по крайней мере, поговорите с этим человеком по телефону.
Космический совет: отложите важные вопросы на завтра.
♍ Девы
Для Дев существует огромный риск осложнить себе жизнь чрезмерно острой реакцией на события или слова кого-то. Будьте осторожными с тем, что вы говорите другим людям, особенно мало знакомым или вспыльчивым.
Космический совет: берегите деньги.
♎ Весы
Наслаждайтесь каждым моментом этого дня и не позволяйте сомнениям проникнуть в вашу душу. Вы не знаете, что ждет вас в будущем, и это хорошо. Если вы почувствуете, что нашли свою вторую половинку, не медлите. Иначе придет сожаление, что вы могли сделать верный шаг, но вам не хватило мужества.
Космический совет: не скупитесь на эмоции.
♏ Скорпионы
Сегодня, как никогда ранее, ваш творческий потенциал на самом высоком уровне, это принесет вам новые идеи, новый способ мышления. Если вам захочется петь, рисовать, сочинять, творить в общем смысле, не останавливайте себя, вы способны на шедевр.
Космический совет: настало время принятия решений.
♐ Стрельцы
Стрельцам нужно ответственно подойти к управлению своими финансами, в противном случаи, если вы не уделите этому аспекту повышенное внимание, вас ждут неприятности. Возьмите ситуацию под свой контроль, проконтролируйте всех, кто имеет доступ к вашим деньгам.
Космический совет: забота о здоровье — важнее всего.
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♑ Козероги
В течение дня у представителей Козерога может появиться небольшое недомогание из-за пережитого стресса на работе. Расслабьтесь и постарайтесь провести больше свободного времени в компании близких людей, откажитесь от шумных компаний.
Космический совет: помните: трудности закаляют.
♒ Водолеи
День будет достаточно загруженным. Будь то домашние дела, обязанности на работе или деловые встречи, вы будете очень заняты и подвержены стрессу. Не доводите ситуацию до крайности, составьте план на день, добавьте в него обязательный отдых.
Космический совет: не отказывайтесь от встречи с прошлым.
♊ Рыбы
Сегодня Рыбы почувствуют накопившуюся усталость после напряженной недели, в течение которой они очень много работали. Вас расслабляет и дает заряд энергии поход по магазинам? Сегодня постарайтесь воздерживаться от покупки дорогих вещей, которые вам не нужны прямо сейчас.
Космический совет: анализируйте все вокруг.
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