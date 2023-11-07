«Пускай они боятся»: Олег Царев впервые дал комментарий после покушения

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Пострадавший от рук террористов уверен, что им придется ответить за совершенные преступления.

Украинским террористам стоит бояться, ведь их деяния не останутся безнаказанными. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, который дал комментарий впервые после совершенного на него покушения.

«Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся», — прокомментировал он в беседе с RT.

Царев выразил уверенность, что преступникам рано или поздно придется ответить за совершенное. Он уточнил, что речь идет не только про покушение, но и про все террористические атаки, а также за развязанную войну и то, во что они превратили Украину.

После ранения экс-депутат Рады продолжает находиться в больнице под присмотром врачей. О подробностях нападения он говорить не стал, так как следственные мероприятия еще продолжаются.

Нападение на Царева было совершено в ночь на пятницу, 27 октября. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что политик получил огнестрельные ранения. Известно, что за жизнь Царева врачи боролись в реанимации.

На бывшего депутата Верховной рады напали недалеко от места его проживания. В мужчину было совершено два выстрела.

Известно, что Царев поддерживал специальную военную операции России. На Украине он был приговорен к 12 годам лишения свободы заочно за посягательство на территориальную целостность Незалежной и коллаборационизм.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ялте был задержан соучастник покушения на Олега Царева.