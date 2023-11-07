ФСБ и МВД выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до двух млрд рублей в год

Фото, видео: © РИА Новости / / ФСБ РФ; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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По результатам проведенных мероприятий задержаны 24 участника преступного сообщества.

Сотрудники ФСБ и МВД России совместным усилиями пресекли деятельность межрегионального организованного преступного сообщества (ОПС), которое изготавливало и реализовывало в оптовых масштабах поддельные купюры номиналом 5000 рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Участники сообщества распространяли поддельные билеты Центробанка РФ в семи субъектах — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, а также в Дагестане и Крыму.

В ФСБ отметили, что внутри ОПС были четко распределены роли его участников, также преступное сообщество осуществляло свою работу на принципах конспирации — рядовые сотрудники на знали всех деталей деятельности.

Процесс изготовления фальсификатов также был распределен по четким звеньям. Было выявлено пять адресов, где располагались типографии. Сбывался незаконно произведенный продукт через Интернет, а также с помощью курьеров.

«Объем производимых фальсификатов достигал до 1,5-2 миллиардов рублей в год», — указано в сообщении службы безопасности.

В регионах, где происходила реализации фальсификатов, было реализовано 144 поисковых мероприятий при участии ФСБ, МВД и Росгвардии. Правоохранители действовали в рамках возбужденных ГУ МВД по Ростовкой области дел об организации преступного сообщества, а также изготовлении, хранении и транспортировке поддельных денег или ценных бумаг.

Изъяты 20 миллионов поддельных рублей, оборудование для печати, средства воспроизводства элементов защиты банкнот и иные комплектующие, применяемые в процессе изготовления поддельных купюр.

На данный момент были задержаны 24 участка преступного сообщества. Они заключены под стражу после предъявления им обвинения по соответствующим статьям.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью установления всех деталей незаконной деятельности ОПС продолжаются.

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