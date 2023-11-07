Участница Pussy Riot Люся Штейн заочно арестована по делу о фейках о ВС РФ

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

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Активистка ранее неоднократно оказывалась на скамье подсудимых.

В Москве заочно арестована участница Pussy Riot Людмила (Люси) Штейн. Соответствующее постановление было вынесено на заседании Басманного суда. В инстанции рассказали ТАСС, что обвиняемая сейчас находится в международном розыске.

Суд вынес решение заключить под стражу Штейн сроком на два месяца. Мера пресечения была избрана активистке по делу о распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

«Срок ареста будет исчисляться с момента ее экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ», — цитирует агентство собеседника.

Штейн ранее была столичным депутатом. В 2017-м она победила на муниципальных выборах Басманного района.

На скамью подсудимых оппозиционная активистка попадала и ранее: в январе 2021 года за участие в митинге, в июне — за неповиновение сотрудникам полиции, а декабре того же года — за пропаганду нацисткой символики.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд признал виновным экс-члена правления ЦЗПЧ «Мемориал» Орлова.