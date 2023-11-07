«Привет Залужному»: в смерти помощника главкома ВСУ увидели намек от Зеленского

Фото: Zuma / ТАСС

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Зачем это могло понадобиться президенту Украины? Как это связано с Джо Байденом?

Гибель помощника главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадия Частякова является «приветом» Валерию Залужному от президента Украины Владимира Зеленского. Такое предположение высказал экс-депутат Верховной рады Илья Кива в Telegram-канале.

«Залужный на днях должен лететь в Вашингтон, где у него запланирован ряд встреч с администрацией Байдена, и Зеленскому очень важно, чтобы главком держал рот на замке — не болтал лишнего», — написал он.

При этом Кива добавил, что визит Залужного в США может стать благословением Белого дома главкома ВСУ на роль следующего президента Украины. По словам экс-депутата, украинскому военачальнику сейчас сложно, поскольку для Зеленского он является самой главной целью на Украине.

Вскоре, предположил Кива, Залужного может постичь судьба главы МВД Дениса Монастырского, погибшего в авиакатастрофе.

Кроме того, издание «Страна.ua» сообщает, что Частяков мог принять гранаты за ненастоящие или вообще за рюмки специфической формы. В смертоносном подарке, как подтвердил сослуживец погибшего, находилась бутылка виски и шеть гранат.

На днях стало известно о смерти Геннадия Частякова. Предварительно известно, что он получил в подарок от коллег в честь Дня рождения коробку с таинственным объектом. В ней был и ящик с гранатами западного образца, которые военный показал 13-летнему сыну. Мальчик по незнанию выдернул чеку.

В результате Частяков погиб, а его сына госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте ЧП полиция обнаружила еще пять аналогичных неразорвавшихся гранат. Причем о том, что в ящике лежат настоящие боевые боеприпасы, погибший был предупрежден. Подробности произошедшего читайте в материале 5-tv.ru.

Могли ликвидировать? Стали известны новые подробности гибели помощника главкома ВСУ Залужного

Также напомним, что 18 января в украинских Броварах потерпел крушение вертолет, на борту которого находился глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Жертвами авиакатастрофы стали 14 человек, включая главу силового ведомства Украины и его зама. В числе пострадавших — 25 человек, из которых 11 — дети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад готовит Залужного в качестве замены Зеленскому.