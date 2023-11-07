«Теперь ее нет»: могла ли юная пассия подорвать здоровье Бедроса Киркорова

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Теперь отец поп-короля вновь находится в одиночестве.

Молодая спутница бросила 92-летнего Бедроса Киркорова. На фоне нервных переживаний у отца поп-короля ухудшилось состояние.

В последних числах октября Киркоров-старший вновь загремел в больницу. Певец почувствовал себя плохо после перенесенной операции на сердце.

Позже оказалось, что оберегавшая покой Киркорова-старшего молодая пассия и по совместительству сиделка воспользовалась ситуацией и оставила тяжелобольного мужчину одного. Пока Бедрос боролся за жизнь, Олеся сочла нужным уволиться — теперь 92-летний певец предоставлен сам себе.

«Бедрос сейчас в больнице. У него в легких скапливается жидкость, случаются приступы, вот и приходится его госпитализировать периодически. Прежде за ним ухаживала Олеся, теперь ее нет, она уже больше месяца как ушла», — рассказал порталу utro.ru пародист Александр Матвеев, знакомый с ситуацией.

Что именно стало причиной расставания Киркорова с молодой пассией, неизвестно до сих пор. Девушка не отвечает на сообщения в соцсетях. Прознав, что сердце певца вновь свободно, номер Киркорова-старшего штурмом решили взять несколько предприимчивых женщин.

«Я не могу ей позвонить и не узнать, что же случилось у них, почему они прекратили общение. Сам Бедрос, как я понимаю, тоже ничего о ней не знает», — подчеркивает знакомый Киркорова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бедрос Киркоров, вопреки сообщениям СМИ, не покидал больницу.