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Между тем он уже внес в Раду проект о продлении военного положения в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет проводить выборы лидера страны в 2024 году, потому что к нему сразу нагрянет прокуратура после потери должности. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура», — приводит РИА Новости его слова.

В первую очередь, продолжил Гагин, Зеленскому будут задаваться вопросы по поводу геноцида украинцев и русских. Также нагрянет прокуратура США с претензией о судьбе денег, отправленных Киеву в качестве поддержки. А еще на пороге Зеленского появится прокуратура Израиля, чьи танки горят от Javelin и NLAW, поставленные «террористам и бандитам всего мира».

Тем временем на сайте президента Украины появилась петиция с требованием ввести уголовную ответственность в стране за призывы к выборам. Пока она не набрала и 200 голосов. Для рассмотрения инициативы Зеленским должно быть не менее 25 тысяч голосов.

Прежде стало известно, что Зеленский намерен продлить еще на три месяца действие венного положения, которое действует в стране с февраля прошлого года. Таким образом, ставится под вопрос проведение президентских выборов на Украине в марте 2024 года, поскольку организовывать их в такое время запрещено.

Зеленский начал подготовку к выборам президента Украины

Однако ранее Зеленский заявлял, что все же такая возможность есть — если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе «в окопах».

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о несвоевременности проведения выборов президента Украины.