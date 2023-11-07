«Источник хорошего настроения»: что помогло 78-летнему Юрию Антонову вернуться в форму

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Музыкант и композитор вот уже не первый год борется с болью в ногах.

Певец Юрий Антонов в своем почтенном возрасте продолжает не только записывать песни, но и заводить новые отношения. В 78 лет для артиста и композитора они стали внеочередными, но он надеется, что больше искать даму сердца ему не придется.

После грандиозного концерта в Кремле, где зрители отметили 100-летие со дня рождения поэта Михаила Танича, Антонов раскрыл свой главный секрет хорошей физической формы. Вопреки устоявшимся представлениям, артисту в этом помогли не занятия спортом и даже не диеты — у композитора есть пищевое пристрастие, позволяющее быстро поднять настроение.

«Горький шоколад. Это источник моего хорошего настроения», — признался он за кулисами мероприятия, передает издание utro.ru.

Два года назад он пережил операцию на ноге — хирурги заменили музыканту искусственный сустав. Потом артист вынужден был долго посещать врачей, потому что испытывал проблемы со здоровьем и мучился от постоянных болей.

Теперь страдания остались позади: Антонов вновь почувствовал вкус жизни и продолжает творить. В 80-х композитора называли первым миллионером СССР: в те времена его песни звучали повсюду, а авторские отчисления обеспечивали безбедную жизнь.

Антонова и сегодня зовут выступить на корпоративах со старыми шлягерами, а вот о его новом материале давно ничего не слышно. Сложности в творчестве музыканта связывали с проблемами со здоровьем.

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