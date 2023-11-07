«Не предполагали»: Лариса Долина объяснила успех хита «Погода в доме»

Долина призналась, что не ожидала успеха песни «Погода в доме»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Первая строчка легендарной песни изначально была другой.

Концерт, посвященный столетию со дня рождения поэта, народного артиста России Михаила Танича, отгремел в Кремле. На мероприятии прозвучал легендарный хит на его стихи «Погода в доме» в исполнении Ларисы Долиной. Изданию utro.ru певица объяснила успех композиции.

«Погоду в доме» Михаил Исаевич и композитор Руслан Горобец написали для Долиной в 1996 году. Благодаря хиту артистка добилась всероссийской популярности. Тогда у певицы был разлад с мужем, и песня оказалась в какой-то мере биографической.

«Мы знали, что эта песня будет популярной, но не предполагали, что станет таким хитом, который вся страна будет петь десятилетиями. Я от нее не устала за столько лет», — отметила Долина.

Считается, что колоссальный успех данного поистине гимна семейных отношений— в качественной поэзии, запоминающейся музыке и мощном исполнении.

«Когда мы ссорились, то Танич как мужчина никогда не просил прощения. Он не знал, как можно попросить извинения. Он молчал — и я молчала. Поэтому он написал песню», — делилась вдова поэта.

Она утверждала, что первая строчка в оригинале звучала так: «Какой прогноз у нас сегодня, Лида?» Затем последнее слово заменили на «милый».

Исполнительница хита также сообщила, что при жизни Михаила Исаевича была вхожа в его дом. А сегодня она не теряет связь с его вдовой Лидией Козловой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Долина высказала отношение к Юрию Шатунову.