Солист «Непары» Шоуа заявил, что мужчинам не стоит быть на родах детей

Фото, видео: Александра Мудрац / ТАСС; 5-tv.ru

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Супруга подарила музыканту третьего ребенка после двух неудачных попыток ЭКО.

В августе супруга солиста «Непары» Александра Шоуа Наталья вновь стала мамой. Появление малыша ознаменовалось для них большой радостью: муж и жена смогли исполнить мечту после двух неудачных попыток ЭКО.

Новорожденного сына Шоуа назвали звучным именем Аарон. После мероприятия на сцене в Кремле Шоуа объяснил 5-tv.ru, почему не присутствовал на родах супруги.

Музыкант успел лишь доставить Наталью в больницу и собственноручно передал ее в руки врачам. Оказалось, что певец сделал это сознательно, и на то у него была веская причина.

«Я привез жену и приехал на выступление. Постоял до того момента, пока занавес не начал открываться. Моя жена сказала: все, я рожаю. Я ответил — до свидания, позвоните, когда закончите, расскажите, кто родился и как. Почему на родах не присутствовал? Это таинство! Муж не должен это видеть, закон такой. Не занимайтесь такими вещами. И тем, кто будет с вами рядом, никогда не позволяйте присутствовать», — говорит звезда.

По словам Шоуа, для мужчины процесс родов считается травмирующим опытом. Жуткое зрелище, открывающееся глазам главы семейства, способно спровоцировать панику, отмечает исполнитель.

«Мужчина только при температуре 37,2 способен понять, что такое рожающая женщина. Мужик в принципе паникер. Если вы его в принципе приведете на эту процедуру, он в жизни к вам больше не подойдет», — поделился мнением он.

Для супругов сын стал вторым ребенком — до этого звездные муж и жена воспитывали только общую дочь Таисию. Кроме того, у Шоуа есть дочь от предыдущего брака.

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