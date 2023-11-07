«С пепелища пришла и в огонь ушла»: куда пропала Казанская икона Богоматери

В России до сих пор ищут следы Казанской иконы Богоматери

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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Она чудесным образом появилась в 1579 году, а спустя 300 лет пропала — что произошло на самом деле?

Православные верующие 7 ноября отмечают день Казанской иконы Божией Матери, история которой наполнена тайнами — она появилась в Казани чудесным образом, а спустя 300 лет пропала. РИА Новости рассказывает, что же на самом деле произошло с одной из самых почитаемых святынь России.

Чудесное появление

Согласно церковному преданию, икона явилась в 1579 году после страшного пожара в Казани. В 1612-м она сопровождала ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Также перед иконой молился Петр I в канун Полтавской битвы. Считалось, что Россию охраняют две Богоматери: с запада — Смоленская, с востока — Казанская.

Реликвия хранилась в Богородицком монастыре. В июне 1904 года, когда в обитель привезли Смоленскую икону Богоматери, паломники поклонялись обеим святыням одновременно.

Образы усиленно охранялись, проводились торжественные богослужения. Однако 29 июня монастырские ворота взломали, после чего Казанский образ исчез.

Началось расследование, наряду с которым народ распространял слухи о молодом человеке, который простаивал часами перед реликвией. Первым задержанным оказался монастырский сторож.

Он же рассказал о четверых неизвестных, заперших его в подвале. Расследование продолжалось, казанский губернатор объявил награду за любые сведения о пропаже иконы.

Позднее стало известно о кусках дорогой ткани и нескольких жемчужинах, которые были обнаружены в саду примыкавшего к Богородицкой обители дома купца. Затем выяснилось, что за день до исчезновения святыни ювелир Николай Максимов купил за жемчуг для знакомых в ремесленной лавке большие разжимные щипцы.

Воры задержаны

В результате дело на личный контроль взял император Николай II, а 3 июля знакомых Максимова задержали. Ими оказались Ананий Комов и Варфоломей Стоян — известные в то время воры, которые специализировались на церковных ценностях.

В ходе обыска на их съемной квартире нашли 205 жемчужин, около 100 кусков золота и серебра, почти 500 драгоценных камней. Были найдены и щипцы, купленные у Максимова.

Именно ими Комов и Стоян взломали двери монастыря. Однако вопрос про местонахождение иконы оставался открытым. Стоян менял показания и обещал полиции, что все раскроется в суде.

Слушания по делу воров началось в конце ноября, попасть на него можно было только по специальным пропускам, цена которых доходила до 25 рублей. Стоянов на заседании давал разные показания, пока не сознался, что разрубил и сжег икону.

Это подтвердила и девятилетняя дочь его сожительницы. Причем в материалах дела была улика в виде обугленного кусочка дерева с надписью «Спас Нерукотворный». Стоянов и Комов были признаны виновными, каждого приговорили к 12 годам каторги.

Версии исчезновения

Народ после этого то и дело, что повторял такие слова: «С пепелища пришла и в огонь ушла». И все равно многие отказывались верить в это.

В первую очередь ставила надпись «Спас Нерукотворный», которой не могло быть на иконе. Появилась даже расхожая легенда, согласно которой настоятельница на ночь подменяла подлинник копией.

Однако после июньских событий она отправилась на покой. Кого-то больше привлекла версия о старообрядцах.

Со слов Стоянова еще на заседании, они выкупили икону. Подозрения пали на вдову местного богатого купца Аграфену Шамову. Проверить эту версию взялся начальник Московской сыскной полиции Аркадий Кошко, но никаких улик найдено не было.

В 1960 году РПЦ за границей узнала, что у некоего британского коллекционера хранилась сильно похожая на оригинал Казанская икона Богоматери. По его словам, святой образ попал в Европу благодаря генералу Врангеля.

Священники хотели выкупить эту икону, но в какой-то момент она снова исчезла. Полвека спустя папа Римский Иоанн Павел II решил передать РПЦ Казанскую икону Богоматери, но позднее выяснилось, что это реплика XVIII века.

Оригиналом святыни могла оказаться одна из копий, но в те времена не проводили экспертизы и сравнительные анализы, поэтому до сих пор неизвестна судьба иконы Казанской Божией Матери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил оригинал иконы Казанской Божией Матери. Он подчеркнул, что этот образ является нашей национальной святыней.