«Вот там и пой»: Ани Лорак заклеймили позором за шикарный отпуск на деньги россиян
Певицу Ани Лорак затравили за отпуск на заработанные в России деньги
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Не успели слушатели и глазом моргнуть, как их любимица укатила в Эмираты.
Певица Ани Лорак рискует угодить в новый грандиозный скандал. Артистка, много лет выступающая в России и давно ставшая изгоем на родине, умудрилась подорвать доверие собственных поклонников.
После того, как знаменитость окончательно определилась с графиком своих выступлений в честь юбилея, Лорак исколесила десятки городов в октябре. То ли певица боялась, что не сможет больше выступать из-за жалоб общественников, то ли певица всерьез подумывала о завершении карьеры. Когда гастрольный тур завершился, Лорак неожиданно оказалась не где-нибудь, а в ОЭА: уже не первый месяц знаменитость живет там со своим избранником — испанским инструктором по йоге и экс-моделью Исаак Виджраку.
Ани Лорак похвасталась отпуском в ОАЭ.
В личном блоге артистка опубликовала снимок, на котором позирует со своим бойфрендом на фоне местных красот. В комментариях певице тут же припомнили, где и при каких обстоятельствах она заработала средства, на которые сегодня может позволить себе путешествовать.
«Вот там и пой», «Побегала по заграницам, никому там не интересна — и денежки закончились. Приволоклась, фальшиво покаялась и опять убежала. Влиятельного покровителя, что ли, нашла, и ее начали везде проталкивать?», «Возмущение одних, другие бегут на концерты, несут свои кровные!», «Так не ходите на ее концерты! Что толку сотрясать воздух», «Пусть в Россию не возвращается. Денег куры не клюют», «Пока безмозглые носят ей деньги, она так и будет разъезжать на наши средства», — негодуют в Сети.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции добились отмены выступлений Ани Лорак.
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