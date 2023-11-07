«Вот там и пой»: Ани Лорак заклеймили позором за шикарный отпуск на деньги россиян

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Не успели слушатели и глазом моргнуть, как их любимица укатила в Эмираты.

Певица Ани Лорак рискует угодить в новый грандиозный скандал. Артистка, много лет выступающая в России и давно ставшая изгоем на родине, умудрилась подорвать доверие собственных поклонников.

После того, как знаменитость окончательно определилась с графиком своих выступлений в честь юбилея, Лорак исколесила десятки городов в октябре. То ли певица боялась, что не сможет больше выступать из-за жалоб общественников, то ли певица всерьез подумывала о завершении карьеры. Когда гастрольный тур завершился, Лорак неожиданно оказалась не где-нибудь, а в ОЭА: уже не первый месяц знаменитость живет там со своим избранником — испанским инструктором по йоге и экс-моделью Исаак Виджраку.

Ани Лорак похвасталась отпуском в ОАЭ. Instagram* / anilorak

В личном блоге артистка опубликовала снимок, на котором позирует со своим бойфрендом на фоне местных красот. В комментариях певице тут же припомнили, где и при каких обстоятельствах она заработала средства, на которые сегодня может позволить себе путешествовать.

«Вот там и пой», «Побегала по заграницам, никому там не интересна — и денежки закончились. Приволоклась, фальшиво покаялась и опять убежала. Влиятельного покровителя, что ли, нашла, и ее начали везде проталкивать?», «Возмущение одних, другие бегут на концерты, несут свои кровные!», «Так не ходите на ее концерты! Что толку сотрясать воздух», «Пусть в Россию не возвращается. Денег куры не клюют», «Пока безмозглые носят ей деньги, она так и будет разъезжать на наши средства», — негодуют в Сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции добились отмены выступлений Ани Лорак.

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