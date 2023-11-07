Минобороны сообщило о пресечении 17 атак украинских БПЛА

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Девять беспилотников было уничтожено и еще восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Крыма.

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку с применением семнадцати беспилотников самолетного типа.

Уточняется, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) девять беспилотников было уничтожено и еще восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Крыма.

Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в селе Андреевка. Из-за этого началось небольшое возгорание, но было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.