Губернатор Севастополя сообщил о падении на частный дом обломков сбитого БПЛА
Виктория Алакоз 23 0
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Фото: SOPA Images / ТАСС
На месте инцидента работают оперативные службы.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного из сбитых украинских беспилотников упали на крышу частного дома в селе Андреевка. Из-за этого началось небольшое возгорание, но было оперативно ликвидировано.
На месте инцидента работают оперативные службы. Как указал губернатор, пострадавших нет.
Утром 7 ноября средства ПВО сбили над акваторией Черного моря в районе Севастополя пять украинских беспилотников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ночью 29 октября средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотных беспилотников, все они были самолетного типа.