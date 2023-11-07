В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру

Фото: www.globallookpress.com / Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE

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Зачем это нужно?

Российские ученые начали внедрять в сельское хозяйство страны новую экзотическую культуру — мискантус. Об этом сообщили в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН.

Отмечается, что сейчас в РФ формируется сеть предприятий по производству и переработке этого растения в целлюлозу. Так, например, уже запущен опытный завод в Подмосковье и определена площадка в Новосибирской области. Завод может появиться и в Калининградской области, пишет РИА Новости. Планируется, что они будут производить по десять тысяч тонн продукции в год.

Согласно данным института, с одного гектара плантаций мискантуса можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности.

Мискантус произрастает в Австралии, Азии и Африке. В Китае, Корее, Японии и на юге Приморья в России произрастает вид мискантус «китайский». В 2012 году Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вывел, запатентовал и зарегистрировал первый в РФ культурный сорт мискантуса «сорановский».

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