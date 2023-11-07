Губернатор Севастополя сообщил о пяти сбитых БПЛА над акваторией Черного моря

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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В регионе работает ПВО.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).

«По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Губернатор также добавил, что все службы ведут работу в штатном режиме.

Прежде в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки атаки со стороны Украины над территорией Крыма. 2 ноября дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа в районе полуострова, и еще один над Черным морем.