В галерее Лондона экоактивисты набросились на картину XVII века

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Так молодые люди выразили протест против добычи ископаемого топлива в Великобритании.

Климатические активисты атаковали произведение искусства в Лондонской национальной галерее. Группа людей напала на знаменитую картину «Венера у зеркала» испанского художника Диего Веласкеса. Протестующие с молотками набросились на полотно XVII века.

Защитное стекло разбилось в нескольких местах. Саму картину сняли с выставки и отправили на экспертизу. Активистов сразу после инцидента задержали. Они заявили, что таким образом они хотели выразить протест против добычи ископаемого топлива в Великобритании.

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