Попробовать на вкус: лучшие отечественные вина представили на выставке «Россия» на ВДНХ

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Посетители смогут увидеть и продегустировать как новинки, так и классику.

Новые сорта, эксклюзивные вкусы, яркая палитра марок и производителей — все это о российском вине, которое заняло свое достойное место среди участников масштабной выставки «Россия». Последние достижения отечественного виноделия теперь может лично оценить каждый, посетив одноименный павильон на ВДНХ. Среди первых гостей там оказался корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Виноградными гроздьями инкрустирован силуэт полуострова, стены расписаны лозами. Это стенд «Крым» на выставке Россия. Про вино здесь — знают все.

«Мы можем гордиться всем: начиная с автохтонных сортов винограда, которые растут в Крыму, и заканчивая непосредственно самой промышленностью», — говорит заместитель председателя совета министров, министр финансов республики Крым Ирина Кивико.

О вине на выставке «Россия» не только говорят. Продегустировать и купить можно в павильоне «Виноделие России». Здесь, на площади в 1,5 тысячи «квадратов», продукция почти двух десятков виноделен.

Представлены как новинки, так и классика. Кто-то берет по одной-две бутылки. А кто-то закупается ящиками!

Экспозицией «Нового Света» давние поклонники бренда немало удивлены: гостей знакомят с обновленными этикетками. В этом году вся продукция подверглась — редизайну. Вся линейка знаменитого крымского шампанского теперь в обновленном, едином, более современном стиле. Но изменения — лишь внешние. Там внутри, как и прежде, чистая классика.

«Новый Свет» давно всем все доказал: это предприятие с почти полуторавековой историей и известным на весь мир шампанским, которое создают по заветам великого Льва Голицына. Но виноделы постоянно дополняют линейку чем-то новым!

Эксклюзивное обновление — и от легендарной «Массандры». Если раньше винодельню знали по десертным и крепленым, то теперь ассортимент пополнился авторской коллекцией сухих моносортовых вин.

Предложения для ценителей есть и у «Инкермана». Это мерло уникально тем, что лозам, с которых собран виноград — почти 50 лет. С таким материалом виноделу работать сложнее, но и палитра вкуса, которую можно раскрыть — гораздо богаче.

Уклон производителей в сторону сложных, насыщенных вин — это ответ на более требовательный спрос. Рост качества год к году — фиксируют и экспертные комиссии винных конкурсов.

«В подавляющее большинстве случаев производителей, которые участвуют в этих конкурсах, ежегодно демонстрируют для своих линеек вин. Можно констатировать, что оценки растут», — говорит исполнительный директор Ассоциации виноградарей виноделов России Алексей Плотников.

Формат, в котором работает павильон, называется «Винная ярмарка». Причем его программа, как и самой выставки, рассчитана до апреля: то есть одни вина на полках будут сменять другие, а посетители смогут попробовать все, чем сегодня гордится российское виноделие.