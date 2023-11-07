Тысячи жителей Приморья остались без света: какие еще последствия принес штормовой циклон

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Жителей региона предупреждают — расслабляться не стоит. 7 ноября можно не ждать улучшения погоды.

В Приморье ликвидируют последствия мощного циклона. Он обрушился на регион, принеся сильнейшие ливни и ветер. В некоторых районах выпал ледяной дождь. Затоплены улицы, размыты дороги, повалены деревья. Десятки тысяч жителей остались без света и воды. Экстренные службы работают круглосуточно, но по прогнозам уже в ближайшие часы регион может принять на себя новый удар. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Леонида Клименчука.

Ледяной дождь и шквалистый ветер обрывают провода поездов. Но это не все последствия непогоды в Приморье. Стихия рушит деревья и преграждает путь.

На трассе Хабаровск — Владивосток машины прорываются сквозь снежную пелену. Для большегрузов и автобусов движение ограничено. Магистраль очищает от снега спецтехника.

Во Владивостоке выпала двухмесячная норма осадков. Балконы и улицы покрыты льдом. Вода топит общежития, подвалы и транспорт.

Целые микрорайоны спустя сутки после атаки стихии остаются без света. Прокуратура заинтересовалась отключением электричества и воды в Партизанске. По последним данным, без воды в городе остаются 20 тысяч жителей, а без света — 1,5 тысячи. Коммунальщики продолжают восстанавливать электро- и водоснабжение и в других пострадавших от непогоды районах: Лесозаводске, Уссурийске и остальных. Не выдерживают ледяной нагрузки и деревья.

Аварийные службы в усиленном режиме работают на местах ЧП вторые сутки. МЧС продолжает откачивать воду. В мэрии горожан предупреждают — 7 ноября ждать улучшения погоды не стоит.

Разрушения принес с собой активный южный циклон. Во всем Приморье объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, дождь со снегом, низкая температура и гололед продержатся еще несколько дней. А на смену им придут морозы до минус 25 градусов.