В ДНР задержали мужчину, подозреваемый в передаче секретных сведений Украине

Фото, видео: УФСБ России по Донецкой Народной Республике; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело.

В Донецкой народной республике задержали местного жителя, который подозревается в передаче секретных материалов украинской стороне. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Отмечается, что задержанный пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения, чтобы раздобыть различные сведения, государственную тайну. Связь с украинской стороной поддерживал в закрытых мессенджерах и социальных сетях.

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; УФСБ России по Донецкой Народной Республике; 5-tv.ru

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ возбудила дело против волгоградца, покинувшего РФ с доступом к гостайне.