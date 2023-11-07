В ДНР задержали мужчину, подозреваемый в передаче секретных сведений Украине
Фото, видео: УФСБ России по Донецкой Народной Республике; 5-tv.ru
Возбуждено уголовное дело.
В Донецкой народной республике задержали местного жителя, который подозревается в передаче секретных материалов украинской стороне. Об этом сообщили в УФСБ по региону.
Отмечается, что задержанный пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения, чтобы раздобыть различные сведения, государственную тайну. Связь с украинской стороной поддерживал в закрытых мессенджерах и социальных сетях.
ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; УФСБ России по Донецкой Народной Республике; 5-tv.ru
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ возбудила дело против волгоградца, покинувшего РФ с доступом к гостайне.