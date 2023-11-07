Я скажу тебе, кто ты: как группа крови влияет на наш характер

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Существует отдельная японская философия, по которой определяют темперамент человека в зависимости от его группы крови.

При знакомстве люди часто интересуются у собеседника о том, какой у него знак зодиака. Однако в Японии же спрашивают за группу крови. Местные жители верят, что она может рассказать о человеке многое, не только расположенность к тем или иным заболеваниям, но и темперамент. По их мнению, положительные и отрицательные черты личности заложены в человеке изначально. И эта философия получила название «кецу-еки-гата». Отцом-основателем этой философии считается ученый Такэдзи Фурукава, пишет журнал Psychologies.

I группа крови — охотники

Эти люди считаются лидерами и оптимистами. Они целеустремленные, общительные, часто занимают руководящие должности.

Из отрицательных качеств выделяются тщеславие, высокомерность, нетерпеливость.

II группа крови — земледельцы

Эти люди считаются настоящими трудягами. Каждое дело доводят до конца. Часто подходят к решению каких-либо задач творчески.

Но нередко обладают упрямством и привередливостью.

III группа крови — кочевники

Творческие и активные личности. Такие люди не переносят рутину. Они безответственны и непредсказуемы, могут бросить незавершенное дело и приступить к новому. Редко идут на уступки.

IV группа крови — загадочные личности

Не зря эта группа крови считается самой редкой. Часто ее обладатели — гении. Эти люди могут найти выход из любой ситуации. Но бывает, конечно, и наоборот. Нерешительность и безответственность таким личностям тоже присуще.

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