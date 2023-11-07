Зеленский заявил о несвоевременности выборов на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Eric Lalmand/Belga News Agency

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Выборы президента страны должны состояться в марте 2024 года. Не изменит ли до этого времени украинский лидер свое мнение?

Время для выборов президента Украины еще не пришло, заявил действующий лидер страны Владимир Зеленский.

Накануне в Верховной раде заявили, что Зеленский начал готовиться к выборам и уже поручил своему штабу начать подготовку к избирательной кампании. Однако в последнем видеообращении Зеленский призвал перестать «вбрасывать в общество тематику выборов».

«Я считаю, что сейчас выборы несвоевременны», — сказал он.

Прежде стало известно, что Зеленский намерен продлить еще на три месяца действие венного положения, которое действует в стране с февраля прошлого года. Таким образом, ставится под вопрос проведение президентских выборов на Украине в марте 2024 года, поскольку организовывать их в такое время запрещено.

Однако ранее Зеленский заявлял, что все же такая возможность есть — если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе «в окопах».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может стать преемником Владимира Зеленского.