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Как бы ни сложились их судьбы, буквально для каждого артиста работа над проектом стала счастливым билетом.

Американский телесериал «Зена — королева воинов» вышел на экраны в 1995 году. Съемки проходили в Новой Зеландии, всего было выпущено 134 серии, шесть сезонов, проект собрал миллионы поклонников по всему миру. Мало кто знает, что он является спин-оффом многосерийного телепроекта «Удивительные странствия Геракла», причем куда более популярным. Именно в «Геракле…» впервые появилась героиня Зена в исполнении Люси Лоулесс. Персонаж показался создателям интересным, и ему посвятили отдельный сериал. Что же стало с главными артистами спустя 28 лет — в материале 5-tv.ru.

Люси Лоулесс (55 лет). Все еще королева

www.globallookpress.com /Kristin Callahan; Кадр из сериала «Зена — королева воинов «, 1995–2001 г.

Великолепная воительница в железных доспехах, способная справиться с самым коварным и сильным противником, с боевым кличем бросающаяся в бой! Героиня снов и фантазий бесчисленного количества фанатов фентези. В 1989 году Лоулесс стала «Миссис Новая Зеландия», после этого началась ее карьера в кино и на телевидении. Успех сопровождался разводом с Гартом Лоулессом, отцом ее дочери Дейзи. На съемках «Зены…» Лоулесс познакомилась со вторым супругом, исполнительным продюсером Робертом Тапертом, которому родила двух сыновей — Джулиуса Роберта Бэя и Джуду Майро.

Слава Зены принесла актрисе еще много ролей и проектов, она также нашла себя в организации «Гринпис». Экоактивистка из королевы воинов вышла серьезная. Так, в 2012 году она с шестью сторонниками захватила нефтедобывающее судно, зафрахтованного компанией «Shell» для выполнения буровых работ в Чукотском море. За это она была приговорена к 120 часам общественных работ и штрафу.

Рене О’Коннор (52 года). Боевая подруга

www.globallookpress.com / Â©Jill Johnson/jpistudios.com; Кадр из сериала «Зена — королева воинов «, 1995–2001 г.

Верная спутница Зены Габриэль в лице Рене О’Коннор появилась в сериале также после эпизода в фильме о Геракле — «Геракл и затерянное королевство». Сначала продюсеры Сэм Рэйми и Роберт Таперт пригласили ее на главную роль в проект «Человек тьмы 2: Возвращение Дюрана», а потом и на кастинг в «Зену…». Ради съемок американка переехала в Новую Зеландию, там она и живет до сих пор, в городе Окленд. В нулевых О’Коннор в качестве режиссера сняла два эпизода сериала, позже открыла собственную независимую кинокомпанию.

Артистка сама исполняла все трюки, она является мастером боевых искусств (тхэквондо, синкэндо, каратэ киокушинкай, владение шестом бо), а также умеет обращаться с нунчаками, саи и катаной. Кроме того, она художница, работы выставлялись подводной Арт-галерее в Лос-Анджелесе. У нее есть сын от первого брака и дочь от второго — с актером Джедом Сура.

Тед Рейми (57 лет). Джоксер Могучий

www.globallookpress.com / Nicole Kubelka, via www.imago-im; Кадр из сериала «Зена — королева воинов «, 1995–2001 г.

Мечтавший стать воином и даже видевший себя злодеем Джоксер по ходу сериала понял, что он хороший парень, да еще и влюбленный… В воительницу Габриэль. Актер Тед Рейми — брат известного голливудского сценариста и режиссера Сэма Рейми, исполнительного продюсера «Зены…», в его картинах он и начал карьеру. Это были знаменитые «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук». Их старший брат Айван работает врачом, но тоже периодически помогает родне в написании сценариев.

Роль Джоксера можно назвать одной из важнейших главных в богатой фильмографии артиста, так как чаще всего ему достаются комичные эпизоды. Так, в легендарном сериале «Твин Пикс» Дэвида Линча он всего лишь парень, которого убивает безумный злодей Уиндом Эрл. Личную жизнь актер не афиширует, однако известно, что он никогда не был женат, детей нет. Он любит компьютерные игры, озвучивает их персонажей и создает рекламные кампании на веб-сайтах.

Кевин Смит. Падающая звезда

Кадр из сериала «Зена — королева воинов «, 1995–2001 г.

Актер Кевин Смит, исполнивший в сериале роль греческого бога Ареса, родился в Новой Зеландии. В кино он попал практически случайно. Трудился простым рабочим, потом поступил в университет, женился на подруге детства Сью, которая родила ему троих детей. В 1987 году он получил сотрясение мозга во время игры в регби, пришлось посидеть дома без работы во время восстановления. Супруга, чтобы не скучал, записала его на кастинг. Смит получил роль телохранителя, а через год уже играл в местном театре.

В 2002 году во время съемок фильма «Доблестные воины 2: Возвращение в Тао» в Китае Смит серьезно пострадал после падения на Центральной китайской киностудии, получил травму головы. Сначала актера госпитализировали в местную больницу, потом перевезли в Пекин. Поначалу была надежда, Смит оставался в сознании, но позже впал в кому, через десять дней скончался. Продюсер Триша Дауни в интервью говорила о нем как о человеке, пользовавшемся огромным уважением коллег. По ее словам, таких ярких, талантливых и достойных людей китайцы называют падающими звездами — они восходят, впечатляют каждого увидевшего их, а потом срываются, но никогда не забываются.

Хадсон Лейк (54 года). Обворожительная злодейка

Кадр из сериала «Зена — королева воинов «, 1995–2001 г.; Instagram* / hudsonleick

Американка Хайди Хадсон Лейк начала карьеру в качестве фотомодели, она работала в США, Японии и Франции, в кино дебютировала в 1992 году. Сериал «Зена — королева воинов» принес ей широкую известность. В фильмографии актрисы, по данным сервиса «Кинопоиск», 31 работа, однако самой запоминающейся героиней стала именно харизматичная антагонистка Зены Каллисто. В числе популярных проектов (второстепенные персонажи) также «Части тела», «Акула» и «C.S.I. Место преступления».

Автор портала Cultureoeuvre.com Антонио Харрисон пишет, что на пробах на роль Каллисто Лейк нужно было продемонстрировать удар ногой и умение метать шакрам, главное оружие Зены. Актриса «буквально запугала всю комиссию своей откровенной, природной агрессивностью» и тут же получила место в касте. Кино сегодня ее не сильно интересует, хороший доход артистке приносит любимое дело — йога. Она является популярным тренером и владельцем студии в Лос-Анджелесе. Личную жизнь звезда тщательно скрывает от прессы.

Карл Урбан (51 год). Чистый Голливуд

www.globallookpress.com / Billy Bennight; Кадр из сериала «Зена — королева воинов», 1995–2001 г.

Для новозеландского актера Карла Урбана работа в сериале «Зена — королева воинов» была только началом большого пути. В проекте он сыграл две роли — Купидона с золотыми кудрями и Юлия Цезаря. Да, сценаристы поместили Геракла и Цезаря в одну реальность, последнего сделали еще и бывшим любовником Зены, не удивляйтесь, там и не такое возможно. Провальный шутер «Дум» мог погубить карьеру Урбана, но красавец оказался не промах.

Сегодня на счету голливудского артиста «Властелин колец», «Звездный путь», «Превосходство Борна», «Хроники Риддика», главные роли в сериалах «Пацаны» и «Почти человек», а еще одним из лучших тот же «Кинопоиск» до сих пор называет удивительную и сложную новозеландскую сказку 2000 года «Цена молока», однозначно заслуживающую внимания киноманов. У актера двое сыновей от брака с гримером Натали Вихонги — Хантер и Индиана (в честь Индианы Джонса, конечно). После развода Урбан встречался с актрисой Кэти Сакхофф. С 2018 года, после расставания с ней, о личной жизни звезды достоверных данных нет.

Ранее 5-tv.ru писал о случаях трагической гибели на съемочной площадке.

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