Мэр района в Иркутской области Сергей Чонский задержан по делу о взятках

Фото: Telegram / Официальный канал Мэра муниципального образования "Катангский район" Чонского Сергея Юрьевича» / sergei_chonskii

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Возбуждено уголовное дело.

В Иркутской области задержан мера Катангского района Сергей Чонский по подозрению в получении взяток в крупном размере. Против него возбуждено уголовное дело.

По данным регионального Следственного комитета, общая сумма взяток, полученная Чонским, составила 4, 7 миллиона рублей.

Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, по версии следствия, в этом году Чонский получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление им преимуществ на аукционах и последующего заключения с данными коммерсантами договоров на поставки дизельного топлива. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чувашии задержали мэра Новочебоксарска Дмитрия Пулатова. Против него возбуждено уголовное дело «по должностным преступлениям».