«Особая атмосфера»: Матвиенко оценила выступление SHAMAN на выставке «Россия»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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В День народного единства SHAMAN, Лариса Долина, Юлианна Караулова и Наталья Подольская с детским хором исполнили гимн РФ в рамках шоу «Портал в будущее».

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN (Ярослав Дронов), — талантливый исполнитель и настоящий патриот. Такое мнение после его выступления 4 ноября на международной выставке-форуме «Россия» в Москве высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Своими эмоциями она поделилась с публикой спустя два дня в ходе марафона «Знание», проходящего в одном из павильонов мероприятия.

Шоу 4 ноября Матвиенко назвала потрясающим. SHAMAN, Лариса Долина, Юлианна Караулова и Наталья Подольская вместе с детским хором исполнили гимн РФ на музыкально-мультимедийном шоу «Портал в будущее» в рамках выставки. Их номером завершился первый день форума. Спикер Совфеда также отдельно отметила тексты песен Дронова, сказала, что он создает композиции, наполненные любовью к России.

«Особая атмосфера, которая была в многотысячной аудитории молодежи, которая вместе с ним так искренне, так честно пела песни о России, гимн России. Вот будущее за такими артистами, не за теми, которые предали свою Родину в самые трудные для нее моменты», — подчеркнула Матвиенко.

По мнению политика, будущее страны за такими людьми, как SHAMAN — настоящими гражданами России. В РФ замечательная молодежь, и это не комплимент, а факт, заключила Матвиенко.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и заняла сразу 70 павильонов комплекса. В каждом из них ежедневно проходят 500 экскурсий по всем 89 регионам страны. В них рассказывается о традициях, научных и культурных достижениях субъектов РФ. Побывать на мероприятии можно др 12 ноября, вход бесплатный.

Ранее, писал 5-tv.ru, Валентина Матвиенко предложила создать в России министерство счастья.