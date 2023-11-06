Миллионы благодарных зрителей: ТОП-5 самых известных фильмов режиссера Аллы Суриковой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Каждая из работ народной артистки России наполнена глубоким смыслом и настоящей мудростью.

Российский кинорежиссер и сценарист Алла Сурикова 6 ноября отмечает 83-й день рождения. За годы работы народная артистка РФ подарила зрителям множество блестящих фильмов, которые стали по-настоящему народными. О самых популярных ее работах — в материале 5-tv.ru.

«Суета сует»

Кадр из х/ф «Суета сует «. Режиссер: Алла Сурикова, 1979 г.

Известность Алле Суриковой принес фильм 1979-го года «Суета сует». История инспектора ЗАГСа Марины Петровны, которую сыграла Галина Польских, и ее мужа Бориса Ивановича (Фрунзик Мкртчян), решившего уйти от жены после 20 лет брака, заставляет задуматься о самых важных вещах: любви, семье и долге перед близкими.

Знаменитые цитаты

«Мужчины — такая редкость. Мужчин надо беречь»;

«Я из Москвы приехал. Я нервный»;

« — Он не может без Наташеньки, у него даже шея дергается. Тогда заберите его обратно.

— Обратно?! Я его вам взаймы не давала и назад не прошу!»

«Будьте моим мужем»

Кадр из х/ф «Будьте моим мужем». Режиссер: Алла Сурикова, 1981 г.

Лирическая комедия 1981 года «Будьте моим мужем» с Андреем Мироновым и Еленой Прокловой моментально стала одной из любимых у советского зрителя. Фильм о независимой женщине и сильном мужчине нельзя назвать типичным для СССР, однако он быстро стал лидером проката и даже получил соответствующую награду.

Знаменитые цитаты

«Веди себя прилично, мы же его впервые видим!»

«Мы, женщины, должны быть здесь на юге непоколебимы!»

«Если ты перейдешь к оскорблениям, я перейду к побоям».

«Ищите женщину»

Кадр из х/ф «Ищите женщину». Режиссер: Алла Сурикова, 1982 г.

Советский двухсерийный детективный комедийный фильм стал адаптацией пьесы «Миссис Пайпер ведет следствие» вышел на экраны в 1983 году. Он повествует о женщине с неукротимой энергией, которая намерена найти убийцу, но ее чрезмерная активность, кажется, только мешает… Главные роли к киноленте исполнили Софико Чиаурели и Леонид Куравлев.

Знаменитые цитаты

«Одного зарезали, другого придушили, а третьего подожгли. Я так хохотала, чуть в обморок не хлопнулась»;

«Какая ты красивая, когда молчишь»;

«Исчез на двадцать лет, я тебя так ждала, чуть не состарилась … Наглец!»

«Человек с бульвара Капуцинов»

Кадр из х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Режиссер: Алла Сурикова, 1987 г.

Фильм 1987 года «Человек с бульвара Капуцинов» можно назвать первым комедийным вестерном Советского Союза. История о том, как мистер Фест с допотопным кинопроектором меняет жизнь совсем не тихого городка на Диком Западе. Впечатляет и звездный актерский состав: Андрей Миронов, Александра Яковлева, Михаил Боярский, Олег Табаков, Николай Караченцов, Игорь Кваша, Лев Дуров, Галина Польских и другие.

Знаменитые цитаты

«Я приехал не убивать…

— Тогда убьют вас»;

«Разрази меня гром, если эта ваша штука не прочищает мозги лучше, чем виски. Джентльмены, кто-нибудь может упрекнуть меня в том, что я не плачу за свой виски? Не может! Мистер Фест, я ваш!»

« – Господин пастор, синематограф — это лекарство для страждущих.

— И опиум для народа!»

«Московские каникулы»

Кадр из х/ф «Московские каникулы». Режиссер: Алла Сурикова, 1995 г.

Фильм «Московские каникулы», повествующий о богатой итальянке Лучане Фарини, посетившей родину предков, чтобы похоронить собаку, вышел в 1995 году и по праву завоевал зрительские симпатии. Легкая лирическая комедия с Ириной селезневой и Леонидом Ярмольником в главных ролях.

Знаменитые цитаты

«На этой лестнице ломали ноги лучшие люди России!»

«— Чин-чин!

— У нас говорят: „Поехали!“

— Если я буду так быстро ехать, то я очень скоро приеду…»;

«Кто молчал? Я молчала?! Ну знаете, так меня еще никто не оскорблял!»

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