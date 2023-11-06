Костомаров пообещал снова встать на коньки и выйти на лед

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Спортсмен продолжает реабилитацию после перенесенной болезни.

Фигурист Роман Костомаров уверен, что в будущем вновь встанет на коньки. Спортсмен признался, что прикладывает для этого немало усилий.

«Хочу выйти на лед и почувствовать пусть не то катание, которое было раньше, но хотя бы почувствовать лед. Сейчас это будет сделать гораздо труднее. Но желание такое есть. Я для этого тренируюсь, работаю», — рассказал он на образовательном марафоне «Знание. Первые», который проходит в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

Фигурист добавил, что спорт в его жизни был всегда. Недавно он даже провел тренировку по боксу без протеза.

«Можно тренироваться (без протеза. — Прим. ред.) и прогрессировать, потому что любая тренировка укрепляет ноги и руки, укрепляет дух. Поэтому я это всегда делаю, и делаю с удовольствием», — заключил Костомаров.

Костомаров был госпитализирован в начале января с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать обе стопы и кисти рук.

Ранее, писал 5-tv.ru, Костомаров честно рассказал о депрессии после болезни.