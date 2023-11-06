Великая трагедия Газы и выборы президентов: самые важные события дня

Григоров Гавриил / ТАСС

Действующий президент РФ Владимир Путин пока не делал никаких заявлений о выдвижении своей кандидатуры на новый срок на грядущих выборах. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Выборы президента России, согласно действующему законодательству, должны состояться в марте 2024 года. Официальный представитель Кремля добавил, что, несмотря на это, пока не было даже официальных заявлений о начале предвыборной кампании. Сам Путин во время участия в Восточном экономическом форуме, отвечая на соответствующий вопрос, призвал дождаться решения парламента о назначении выборов. В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.