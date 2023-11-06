Пушилин уволил мэра Мариуполя Олега Моргуна
Глава ДНР Пушилин подписал указ об увольнении мэра Мариуполя Моргуна
Фото: © РИА Новости / Александр Сухов
Кто займет его место?
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении Олега Моргуна с должности мэра Мариуполя. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы республики.
«Освободить Моргуна Олега Валериевича от занимаемой должности главы администрации города Мариуполя», — указано в тексте документа.
Уточняется, что указ вступает в сил со дня его подписания.
Информации о том, кто займет место Моргуна, пока нет. По какой причине мэр был освобожден от своих обязанностей — также не сообщается.
Олег Моргун был назначен на должность мэра города в январе после увольнения его предшественника Константина Иващенко. Второй также проработал на этом посту менее года после назначения в апреле 2022-го.
Моргун же ранее возглавлял Новоазовский район ДНР.
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