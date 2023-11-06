Армия РФ поразила места хранения безэкипажных катеров ВСУ

Фото: Река Александр / ТАСС

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За минувшие сутки российские подразделения нанесли урон живой силе и военной технике противника в 117 районах.

Вооруженные силы РФ нанесли удары по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве рассказали, что всего за минувшие сутки российским подразделениям удалось нанести поражение противнику в 117 районах в зоне проведения спецоперации. При этом пострадала живая сила и техника украинских нацистов. Удалось ликвидировать места хранения безэкипажных катеров и авиационных боеприпасов.

Успехов российской армии удалось достичь благодаря слаженной работе авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотным летательным аппаратам.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал уникальные кадры работы дрона-камикадзе по позициям ВСУ.