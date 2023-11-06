Предал даже любимую: что известно об изменах Зеленского жене

Фото: Mads Claus Rasmussen / ТАСС

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Президент Украины негативно настроил против себя не просто целую страну, но даже семью?

Владимир и Елена Зеленские вместе больше 25 лет. Сейчас жена активно помогает президенту Украины в его деятельности. Кто-то считает эту пару крепкой, раз женщина готова пойти на разрушение мира в угоду мужчине. Впрочем, бытует мнение, что и Елену Зеленский успел предать не раз, а сейчас просто пускает пыль в глаза. Что известно о внебрачных интрижках главаря преступного киевского режима и почему вне отношений с женой политик предпочитает певиц?

Личные обиды Елены Зеленской

Спустя несколько месяцев после начала спецоперации супруги дали интервью телеканалу CNN, в котором Зеленский признался: его удручает, что супруга Елена не готовит ему завтраки, предпочитая баловать детей. На тот момент выполнявшая обязанности первой леди Зеленская взревела не на шутку: претензию супруга она парировала, что просто не живет с мужем под одной крышей, а о причинах общественность пусть догадывается сама. Успевая совмещать воспитание детей с работой, Зеленская только и могла, что выкроить себе чуть времени на сон, но и это не стало тревожным звоночком для мужа.

Предал и не раз?

Отсутствие общего быта спровоцировало раскол в звездном семействе. Пока Зеленская откровенничала о том, что видит мужа только в офисе, в прессе нашли подробности его роковых увлечений. Оказалось, что Елена Зеленская вполне могла забрать детей и съехать на отдельное жилье из-за интрижек, которые тогда еще простой юморист позволял себе за спиной благоверной. Среди избранниц Зеленского были популярные певицы и актрисы: с привлекательными партнершами комик знакомился, будучи актером на съемках российских фильмов. Несколько раз тогда еще актеру даже пришлось лечь с небезызвестной коллегой по цеху в постель ради удачного кадра. Долго упрашивать Зеленского не пришлось.

Разборки и выяснения отношений прояснить недопонимание жене не помогали: откровенного разговора между партнерами так и не случилось. Публикации о возможных интимных связях только множились, а нервы у жены юмориста сдавали.

«Раз жена ревнует, значит любит. И прощает», — отнекивался Зеленский, не отрицая, что прекрасные женщины кружат ему голову.

Шутки кончились, когда сама жена Зеленского застукала благоверного, обнимающего свою давнюю фаворитку.

«Однажды Зеленский все же решился к нейприблизиться. Зашел в ее гримерку, закрыл дверь. Тут же доброхоты из костюмеров или гримеров донесли жене Зеленского. Она взяла ключи и застукала без стука. Зеленский прижимал женщину… Увидев супругу, перепугался. Не меньше была напугана любовница, которая пулей вылетела из гримерки. Говорили, что вид у жены Зеленского был такой, что, казалось, она его сейчас просто убьет! Жена еще долго выговаривала мужу на повышенных тонах. И шуму тогда было много… Он чувствовал себя виноватым», — приводит свидетельства одного из коллег бывшего шоумена KP.RU.

Непостоянство Зеленского

Как оказалось, тот случай в жизни Зеленского был не единственным темным пятном в биографии. В одной из бесед с прессой будущий политик сознался, что действительно состоял в неофициальных отношениях, но они были якобы до брака. Девушек начинающий комик менял как перчатки и не считал это чем-то постыдным. Одна из партнерш Зеленского, узнав о похождениях благоверного, жестко отомстила ему: дождавшись удобного момента, барышня вероломно бросила его, заставив молить о прощении практически на коленях.

«До Лены я сменил несколько девушек. Всякое бывало — даже плакал порою из-за неудач. Однажды коварная подруга меня так жестко бросила… Я все не понимал, как она могла! У нас так здорово все начиналось. Эту историю я помню и по сей день», — раскрыл все как на духу будущий президент Украины.

После решения Владимира участвовать в президентских выборах тема его возможных измен не исчезла, а стала только привлекательнее для общественности. Так, украинские СМИ много писали, что Зеленский якобы состоит в романтических отношениях не с кем-нибудь, а с одной из собственных подчиненных. По их данным, девушка ждала от политика малыша и готовилась подарить ему наследника, но спустя время эти подробности перестали быть интересны аудитории и постепенно сошли с первых полос.

Таинственная машина известной актрисы

Соблазнов у Зеленского было с избытком. Чего стоили съемки одной из юмористических картин, в которых Владимир Зеленский работал с одной небезызвестной актрисой. Однажды после очередной трудной рабочей смены папарацци засекли, как после съемок глубокой ночью он садится в машину партнерши и они вместе уезжают. Потом Зеленский объяснял: «Мы просто поехали погулять», но поверили практически единицы.

Что сам Зеленский думал на тему измен?

Нынешний президент Украины, на тот момент еще не мечтавший о политике, однажды выдал сам себя. На вопрос журналиста «Вы за служебные романы или против?», Владимир ответил: «Вопрос с подвохом. Но вообще, я за. Какая разница где, лишь бы получились хорошие, настоящие отношения», — проговорился он. А потом, осознав, что озвученные реплики могут обернуться против него, добавил: «Что касается меня лично, то не могу выступать за служебные романы, поскольку я женат. А с женой Леной у нас служебный роман длиною в жизнь!». Однако интернет помнит все, и Елена Зеленская, судя по всему, не исключение.

Ранее 5-tv.ru писал, почему жена Зеленского не живет с президентом под одной крышей.