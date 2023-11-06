Песков рассказал о мыслях Путина по участию в выборах президента в 2024 году

Песков: Путин пока не делал никаких заявлений об участии в выборах в 2024 году

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Уже через пять месяцев в стране должно состояться самое главное голосование.

Действующий президент РФ Владимир Путин пока не делал никаких заявлений о выдвижении своей кандидатуры на новый срок на грядущих выборах. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал», — прокомментировал он.

Выборы президента России, согласно действующему законодательству, должны состояться в марте 2024 года. Официальный представитель Кремля добавил, что, несмотря на это, пока не было даже официальных заявлений о начале предвыборной кампании.

Сам Путин во время участия в Восточном экономическом форуме, отвечая на соответствующий вопрос, призвал дождаться решения парламента о назначении выборов. В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский начал подготовку к выборам президента Украины.