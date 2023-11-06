В Красноярском крае пропали еще шестеро подростков

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Обстоятельства исчезновения вызывают недоумение.

Не успели волонтеры Красноярска сообщить об обнаружении пропавшего 13-летнего воспитанника детского дома, как в истории появились новые неожиданные подробности. Как сообщает источник 5-tv.ru, вслед за светловолосым мальчиком из учреждения особого содержания пропали сразу шесть воспитанников: три девушки и три молодых человека.

По предварительной информации, воспитанники детдома самовольно покинули территорию одного из самых известных детдомов в регионе. Дождавшись выходных, когда в здании остается только один воспитатель, они проникли в коридор, а затем прошмыгнули в открытую дверь. Исчезновение воспитанников работница детдома заподозрила на вечерней поверке: к 23 часам она недосчиталась шестерых человек.

В правоохранительных органах подчеркивают: все пропавшие не достигли совершеннолетия. Двоих позже удалось поймать по горячим следам: дети возвращены под опеку воспитателей, их ждет серьезный разговор. Местонахождение остальной четверки все еще остается неизвестным. Сейчас волонтеры занимаются распространением ориентировок: во дворе детдома собираются волонтеры с опытом поиска.

Как отмечают источники, подобные выходки подростки демонстрируют не в первый раз: до этого молодые люди уже предпринимали попытки побега по несколько человек, но позже возвращались.

Ранее 5-tv.ru писал о пропаже тринадцатилетнего воспитанника детского дома.