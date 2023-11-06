«Нам не грозит»: Лавров рассказал о своем отношении к Хеллоуину
Лавров: в праздновании Хеллоуина нет ничего страшного
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
Самое главное, чтобы иностранные традиции не «выдавливали» российские. А что еще?
В праздновании Хеллоуина и других западных традициях нет ничего страшного. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел не видит ничего деструктивного в приходящих с запада традициях. Самое главное, отметил он, чтобы они не воспринимались как довлеющие над российскими праздниками и историей.
По словам Лаврова, в Хеллоуине нет ничего страшного, кроме возможности совершения преступлений под прикрытием традиций. Об этом, обратил он внимание, часто рассказывают фильмы западного производства.
«Надеюсь, что нам это не грозит», — заключил глава внешнеполитического ведомства.
В Госдуме ранее предложили переименовать американский Хеллоуин в День жутких сказок и историй. По словам депутата Ярослава Нилова, это будет хорошей альтернативой. Другие варианты предлагали и в регионах. В одной из школ Ижевска предложили назвать праздник Тыквенным спасом.