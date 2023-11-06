Выборов не будет? Зеленский намерен продлить военное положение на Украине

Фото: Zuma / ТАСС

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Действие положения в стране может быть продлено до середины февраля, а это ставит под вопрос организацию президентских выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен продлить в стране действие венного положения и мобилизации. Он уже внес соответствующие законопроекты на рассмотрение Верховной рады, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

«С 16 ноября 2023 года на 90 дней», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, действие положений в стране может быть продлено до середины февраля. В этой связи Железняк с сарказмом передал привет всем, «кто говорил про выборы». Новое продление военного положения ставит под вопрос организацию предстоящих президентских выборов и их проведение.

Режим военного положения был введен на Украине 24 февраля прошлого года. Через день, 25 числа, Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине объяснили слова Залужного о патовой ситуации на фронте.