Разбежались во все стороны: баскетболисты отказались обнимать Волочкову на открытии матча

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

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В сети над бывшей примой Большого театра уже успели поглумиться.

Балерина Анастасия Волочкова вновь угодила в неловкую ситуацию. После того, как бывшая прима Большого театра оглушительно оконфузилась со шпагатом у символа воинской славы, Волочкова уже вряд ли может чем-то удивить. Однако у блондинки это все же получилось.

Буквально на днях артистка посетила открытие одного из матчей Единой баскетбольной лиги. Для выхода в свет балерина выбрала облегающий комбинезон со «змеиным» принтом и полусапожки на высоких каблуках. Планировалось, что в самый ответственный момент после объявления своей фамилии Волочкова триумфально выйдет к игрокам одной из команд и обнимет их, но не случилось.

Прямо во время «перформанса» не ожидавшие столь бурной реакции от Волочковой спортсмены отшатнулись от нее, а слегка отойдя от шока, начали разбредаться в стороны, оставив приму в неудобной ситуации.

Впрочем, сама Волочкова не растерялась: артистка вприпрыжку вернулась на исходную точку, а затем начала позировать пиарщикам.

В комментариях под видео над балериной уже успели посмеяться. Кто-то назвал все увиденное «очередным цирком», а еще несколько человек сошлись во мнениях, что блондинка просто перегнула палку.

«Настя, ну нельзя же так подкрадываться! У спортсменов сердце слабое», «Подбежала так подбежала», «Всех распугала! Настя, задумайтесь, от вас люди шарахаются», — написали ей.

Ранее 5-tv.ru раскрыл, что Анастасия Волочкова считает главным подарком от фаната.

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