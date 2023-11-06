По приглашению Токаева: когда Казахстан готовится принять Путина с визитом
Пресс-служба Токаева: Путин приедет в Казахстан с визитом 9 ноября
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
У лидеров запланированы переговоры и совместное участие в форуме.
Президента РФ Владимира Путин ждут в Казахстане с визитом в ноябре. В пресс-службе главы республики Касым-Жомарт Токаева сообщили, что российский лидер прибудет в Астану уже на этой неделе.
«По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 9 ноября 2023 года с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин», — пишет пресс-служба главы Казахстана в своем официальном Telegram-канале.
Ожидается, что президенты проведут переговоры. Их главные темы — развитие стратегического партнерства и другие актуальные вопросы двусторонних отношений.
Также Путин и Токаев примут участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Съезд будет проходить в Костанае, однако, предварительно, лидеры двух стран будут участвовать в мероприятиях дистанционно с помощью видеоконференцсвязи.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле назвали условия для встречи Путина и Байдена.