Ирина Дубцова выступит на главной сцене выставки «Россия» 6 ноября

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Артистка споет полюбившиеся всем хиты «Не целуешь», «Под дождем», «Люби меня долго», «О нем».

Певица Ирина Дубцова порадует фанатов выступлением в рамках третьего дня работы выставки «Россия» на ВДНХ. Артистка исполнит полюбившиеся всем хиты, сделавшие ее невероятно популярной: «Не целуешь», «Под дождем», «Люби меня долго», «О нем».

В минувшую субботу в центре столицы стартовало долгожданное мероприятие. Открывать его на сцене доверили Ярославу Дронову, более известному как SHAMAN, а также Ларисе Долиной и другим знаменитым музыкантам. В рамках мероприятия вокалисты исполнили гимн России и авторские песни, а завершилось все грандиозным шоу.

Теперь подхватить культурную эстафету планирует и Дубцова. Как рассказали 5-tv.ru в пресс-службе мероприятия, артистка споет на главной сцене международного форума во время концерта, организованного павильоном Банка России «Умные финансы». На одной сцене с популярной певицей появятся кавер-группа Crazy Beats и DJ Tonixx. Мероприятие начнется в 15:00 и продлится три часа. Главная сцена Выставки «Россия» расположена за Павильоном № 1 ВДНХ.

«Ее концерт — это всегда потрясающая энергетика с живым звуком! Положительное настроение и приятные воспоминания — это то, что останется надолго после этого вечера», — обещают организаторы.

Международная выставка-форум «Россия» — это главные достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Участие в Выставке принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций и общественных объединений. Форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, чем можно заняться во все дни работы выставки «Россия» в Москве.