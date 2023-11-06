Стресс и тревожность у школьников: как бороться с психологическими проблемами

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Постоянное эмоциональное напряжение и тревожность у детей могут привести к серьезным негативным последствиям.

Психологическое состояние школьника имеет огромное значение для дальнейшего формирования его личности. Если ребенок постоянно пребывает в стрессе, ему тяжело общаться, развиваться и расти. Причины, последствия и способы решения проблемы перечислил портал dni.ru.

Как школьнику справиться со стрессом и тревожностью

Став школьником, вчерашний детсадовец переходит на новый уровень взросления, одновременно повышаются социальные ожидания и требования, а отношение уже не как к малышу. Это может привести к появлению личных проблем, негативных психологических реакций и трудностей.

Среди главных причин развития стресса и тревожности у учащегося — академическая нагрузка. Большинство образовательных учреждений устанавливают высокие стандарты успеваемости. И если школьник не отвечает им, то чувствует давление и со стороны взрослых, и со стороны одноклассников. Это приводит к постоянному стремлению к получению высоких оценок. Самоцелью становятся именно они, и ухудшение успеваемости всерьез «бьет» по нервам и психологическому состоянию ребенка.

Также на душевное состояние учащегося нередко негативно влияют ожидания родителей и учителей. Если изначально школьник демонстрирует хорошую учебу, то со временем ему только повышают планку, чтобы он добился идеальных отметок.

Замыкает список предпосылок психологических проблем у детей социальное давление. В обществе ценится успешность. Но желание преуспеть во всех жизненных сферах не помогает привести в порядок внутреннее состояние и достичь душевного равновесия.

Последствия стресса и тревожного состояния у школьников

Сильное эмоциональное напряжение может обернуться бессонницей, снижением иммунитета, головными болями, ухудшением или отсутствием аппетита, набором веса или, напротив, резким похудением, и даже поведенческими проблемами.

Из-за тревожности возникают беспокойство, напряжение, нервозность, ощущение непрерывной усталости, подавленность и панические атаки. Вдобавок может наблюдаться сильная агрессивность, обидчивость и так называемые эмоциональные «качели».

Пути решения проблемы

Во-первых, важно организовать баланс между учебой и отдыхом. Школьник не должен быть зациклен только на учебе. Помимо нее нужно выделить время на увлечения, хобби. Также дети должны расслабляться и проводить время с семьей и друзьями.

Не менее важна поддержка со стороны родителей и педагогов. Ведь каждый из нас нуждается в понимании и опоре, а ребенок — особенно.

Кроме того, решить проблему под силу школьному психологу. Часто дети стесняются поведать о своих проблемах домочадцам. Поэтому важно, чтобы у них имелась альтернатива. Посещение психолога при школе позволит детям научиться управлять своими эмоциями и наладить личностные проблемы.

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