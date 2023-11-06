Как выкупить долю в квартире после развода: все нюансы

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Какая доля в квартире считается незначительной?

Нередко после развода возникает вопрос о разделе имущества. Решать проблему можно разными способами: договориться о продаже доли одному из супругов или довести дело до суда. О нюансах решения жилищного вопроса после расторжения брака рассказал портал dni.ru.

Когда недвижимость делится на доли между супругами

Объект недвижимости, приобретенный в браке, считается имуществом, которое нажито совместно и должно делиться пополам. Так, у каждого из супругов возникает своя доля.

Исключением при этом является случай, когда один из супругов внес значительный финансовый вклад при покупке квартиры. Тогда согласно законодательству, ему принадлежит часть имущества, выделяемая пропорционально вложенной сумме, а оставшаяся доля делится между мужем и женой поровну.

То есть, если один из супругов купил квартиру за свои деньги, он имеет право на соответствующую этой сумме жилплощадь. Средства могли быть накоплены до регистрации брака, подарены либо унаследованы. При этом все, что заработано со дня начала семейной жизни, является совместно нажитым имуществом.

Как избежать раздела имущества по долям

Чтобы после развода не делить квартиру или другую недвижимость в долевой собственности, один из супругов должен сделать запрос в суд отдать ему всю недвижимость при условии компенсации части, которой владеет второй собственник. Но для этого нужно доказать свою заинтересованность. Например, дети остаются с матерью в квартире, так как рядом школа, в которой они учатся, вблизи расположена поликлиника. Чтобы подтвердить свое намерение, жене нужно положить соответсвующую сумму на депозит суда.

Решить проблему можно и по обоюдному согласию. Тогда супруги договариваются о продаже одному из них второй доли.

Если мирно прийти к соглашению не получилось, дело рассматривается в суде. Но принудить одного из супругов продать свою долю можно, только когда она незначительная и недостаточная для проживания, к примеру, три квадратных метра в однокомнатной квартире. Каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке.

Как выкупить долю, если она незначительная

Принудительно заставить одного из супругов продать свою часть имущества можно через суд. Но для этого необходимо не только доказать ее незначительность, но и провести оценку. Процедуру выполняет профильный специалист.

Но и тут могут появиться проблемы. Супруг, продающий свою часть недвижимости, может настаивать на ее оценке пропорционально стоимости квартиры.

Оценщики и судебная практика чаще берут за основу рыночную стоимость, пригодность доли для проживания и иные детали. Но иногда итогом заседаний может стать решение в пользу суммы, пропорциональной цене на квартиру.

Что делать, если доля не подлежит принудительному выкупу

Если супруг решил реализовать свою часть недвижимости, он может выставить ее на продажу. Но перед этим он должен предложить приобрести ее другим собственникам. Извещение остальных владельцев происходит нотариально. Если следуют отказ либо нет ответа в течение 30 суток можно продать долю сторонним покупателям по той же или по повышенной цене.

При снижении стоимости жилья в процессе нужно снова известить других владельцев квартиры и предложить купить указанную часть имущества. Так происходит каждый раз при удешевлении объекта до тех пор, пока доля не будет выкуплена другим собственником либо другим лицом. Все действия производятся нотариально.

Так, процесс раздела имущества после развода и приобретения доли супруга имеет массу юридических нюансов. Для защиты свои прав рекомендуется обратиться к опытным юристам.

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