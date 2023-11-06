В чем встречать Новый 2024 год: лучшие советы стилиста

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Ford

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Что надеть на новогоднюю вечеринку? Как выбрать наряд в зависимости от места встречи Нового года?

До Нового года остается менее двух месяцев. Самая пора задуматься, в каком образе отметить праздник и встретить год Зеленого Деревянного Дракона. Стилист Анастасия Хохлова ответила на актуальный вопрос «Известиям».

По словам специалиста, на новогоднюю вечеринку независимо от того, где именно она будет проходить — дома, в гостях, в ресторане либо клубе, — можно позволить себе одежду ярче, чем по обычным поводам.

Какой наряд выбрать для встречи Нового года дома

Как объясняет Хохлова, в ночь на 1 января наступает черед платья в пайетках, ярких аксессуаров, акцентных украшений, нестандартных принтов.

«Но здесь важно соблюсти правило уместности. Слишком вычурный наряд на скромном домашнем празднике будет смотреться нелепо. Однако это не повод отказаться от идеи надеть яркое платье или блузку с пайетками. Достаточно упростить образ базовыми белыми кедами или же включить в лук праздничные мюли: все-таки, несмотря на праздник в родных стенах, сочетать в образе нарядный верх и домашние тапочки не совсем верно», — отметила модный эксперт.

Образ для новогодней ночи в ресторане или клубе

Тем, кто планирует праздновать в клубе либо ресторане можно выбрать такие трендовые решения, как пайетки, стразы и эффект металлик.

«Не важно, верите вы в астрологию и восточные календари или нет, животное будущего года — Дракон — может стать отличным источником идей и вдохновения для наряда. Это мифическое существо традиционно ассоциируется с яркими цветами — огненным красным, зеленым, золотым, а также всем переливающимся и броским. Достаточно выбрать платье, блузу или брючный костюм в одном из этих оттенков, а сложности и праздничности наряду придаст необычная фактура или крой, например, асимметрия или драпировка», — сообщила Хохлова.

Что надеть при встрече Нового года на улице

Если же праздник состоится на улице, обязательно нужно выбрать наряд по погоде, подчеркнула профессионал.

«Кому нужен нарядный образ, если вы в нем замерзнете и не сможете насладиться вечером? Так что обуваем угги или мунбуты (вторые можно найти в золотом исполнении с эффектом металлик — идеальное решение для новогоднего дресс-кода в год Дракона), плотные брюки, джинсы или шерстяные штаны, а наверх выбираем пуховик или бомбер. От куртки не стоит ждать стилистической актуальности, эту задачу лучше отдать аксессуарам, например наивным вязаным шапке и шарфу с нарочито новогодними принтами», — сказала стилист.

При этом она добавила, что ироничные образы спасти для тех, кто не хочет тратить время на создание образа. Никто не сможет упрекнуть вас, если на новогодний вечер вы наденете вязаный свитер с тематическим принтом, к примеру, с елочками, снежинками и оленями.

Какой новогодний образ выбрать мужчинам

По словам Хохловой, мужской новогодний гардероб по традиции немного скромнее. За стилистическую основу можно выбрать скандинавский стиль: брюки и вязаный свитер, кардиган или джемпер. Чтобы добавить в получившийся образ праздничное настроение, можно вместо будничных оттенков коричневого или бежевого присмотреться к более ярким цветам, а в качестве акцента добавить, к примеру, красный платок либо носки, пару золотых украшений, в частности, кольцо и браслет.

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