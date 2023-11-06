Самый красивый цыган СССР: что стало с Зобаром из фильма «Табор уходит в небо»

Фото: Кадр из х/ф "Табор уходит в небо". Режиссер: Эмиль Лотяну, 1976 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Еще в детстве цыганка нагадала будущему актеру, что он станет конокрадом. Судьба оказалась к Григориу благосклонна, но лишь до поры.

Его называли первым цыганом в стране. Роль Лойко Зобара в советском фильме «Табор уходит в небо» сделала Григоре Григориу бешено популярным. Практически в один день обаятельный красавчик проснулся бешено популярным. Талант в совокупности с головокружительной внешностью сделали Григориу любимцем женщин.

Что с Зобаром из фильма «Табор уходит в небо»

Выросший в небогатой семье парень самостоятельно научился играть на гитаре и стал желанным гостем на сцене местного театра. Уже тогда он знал: ему суждено стать кем-то выдающимся, ведь еще в начале жизни цыганка нагадала Григориу, что он станет знаменитым конокрадом. Родители настраивали его на серьезную работу на железной дороге: там можно было неплохо заработать, а может быть, и получить со временем пост начальника станции. Однако сын их не слушал: как только появилась первая вакансия в драмтеатр, он тут же отправился на пробы. Несмотря на неполные 18 лет, он стал артистом драмы, пишет «Новый очаг».

Самой запоминающейся роль. Григориу стал именно Зобар. Специально для съемок в «Табор уходит в небо» актер учился ездить на лошади, жил у цыган и приобщался к кочевой жизни. Уже после выхода фильма в прокат, Григоре назвали самым красивым актером Молдовы: фанатки готовы были забросать кумира письмами с признаниями в любви, а некоторые особо упрямые караулили экранного цыгана у съемочных павильонов.

В реальности Григоре не был душой компании, но и без этой черты характера Григориу удалось привлечь внимание одной из самых завидных невест того времени. Свою судьбу артист встретил в том же театре, в котором играл. Екатерине Ботнарюк было в тот момент 24 года: среди ее ухажеров значился даже президент Молдовы, но но устоять перед харизмой и животным магнетизмом 19-летнего Григориу ей не удалось. Свадьбу играли тихо, без лишнего пафоса, а уже спустя год в паре появился сын Октавиан.

Еще спустя четыре года Григориу стал отцом во второй раз: новорожденного мальчика назвали Траяном. После появления мальчика на свет семейная идиллия длилась недолго: позже Екатерина заболела гепатитом и сгорела за считанные месяцы. Григориу остался один с сыновьями на руках и впал в глубокую депрессию.

А еще спустя два года не стало и самого артиста. После похорон режиссера Эмиля Лотяну Григориу отправился на охоту с другом, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Ранним утром они сидели в «Волге» на обочине дороги — ждали остальных участников мероприятия. Вспышка, и в машину врезалась летящая на большой скорости «Мазда» — водитель просто не заметил препятствия и выехал на встречную полосу, думая, что она пуста. Григоре Григориу и его друг погибли на месте, как и все, кто находился в «Мазде», — кроме водителя: он остался инвалидом.

Ранее 5-tv.ru писал, что случилось с Верой Ивлевой из сказки о царе Салтане.