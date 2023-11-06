Чем занять ребенка на выходных: семь интересных занятий

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

Совместное времяпрепровождение лишь укрепляет отношения. Особенно важно участие близких, когда ребенок еще маленький. Не пренебрегайте этими советами!

Время, которое родители проводят, играя с детьми, помогает построить доверительные взаимоотношения и развить интеллектуальные способности у подрастающего поколения. Общение в процессе игры также позволит ребенку расти веселым, смышленым, общительным и счастливым. С помощью игры у малышей будут развиваться коммуникативные навыки, лидерские качества, повысится самооценка, что немаловажно для успеха во взрослой жизни. О том, чем можно занять малыша на выходных, расскажем далее!

Чем занять ребенка на выходных?

Если вы хотите весело провести время с детьми, обратите внимание на следующие занятия на выходные:

● Испеките вместе что-нибудь вкусное. Если хотите на час или два занять своих малышей, вовлеките их в увлекательный процесс выпечки или готовки! Вы повеселитесь, а дети чему-то научатся. Помните, что большинство вещей на кухне они видят и делают впервые. К тому же дети часто неуклюжи. Так что не сердитесь, если они что-то не смогут сделать с первого раза или слегка напачкают.

● Геокэшинг на природе. В городе поиграть не получиться, но если живете в деревне, эта игра вам обязательно понравится. Геокешинг требует небольшой начальной подготовки и подойдет детям постарше. Но если упростить ее, то суть состоит в том, что одни игроки прячут предметы, а другие ищут тайники, ориентируясь на подсказки.

● Постройте бункер. Возьмите стулья, постройте из них каркас и накройте одеялом или создайте гораздо более сложный бункер. Вы и дети определенно получите массу удовольствия в процессе строительства и обустройства! Не забывайте про фонарик, когда устроитесь в бункере с книжкой.

● Простые физические эксперименты и поделки. Вы обязательно найдете их в интернете, но вот один простой эксперимент. Просто надуйте воздушный шарик и прикрепите к игрушечной машинке. Вы также можете сделать машинку самостоятельно из старой пластиковой бутыли, а затем запустить ее в полет.

● Игра «Сколько вещей в доме начинается с определенной буквы?». Если этот вариант надоест, то можете поиграть в словесный футбол, перечисляя определенные предметы в доме, пишет канал «В мире детей».

● Приготовьте полезный коктейль. Надоело грызть овощи и фрукты? Сделайте коктейль! Помимо фруктов и овощей туда можно добавить орехи, семена чиа или легкую приправу (сладкую и соленую). Если нужно, разбавьте гущу водой или молоком.

● Постройте полосу препятствий или лабиринт. Эта игра требует больше места и вам, вероятно, придется проявить чудеса эквилибристики, но какое-то время проведете очень весело. Постарайтесь побудить детей выбирать самый сложный путь, а в качестве награды спрячьте в лабиринте сокровище!

Ранее 5-tv.ru рассказал об играх из СССР, о которых все забыли.