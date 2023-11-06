«Все время смотрит мое горло»: без кого Григорий Лепс не отправляется на гастроли

Григорий Лепс почти никогда не отправляется на гастроли без врача

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Артист честно рассказал о своем райдере. И назвал самые важные условия.

Григорий Лепс — востребованный артист. И не удивительно, что он часто ездит на гастроли. Но без чего исполнитель не может обходиться? Он этом он честно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте, посвященному столетию известного композитора Исаака Шварца в Кремле.

«У меня скромный райдер. У нас основной упор в райдере — это музыка, звук. Меня даже не волнует свет. Для меня главное, чтобы был звук. Люди, приходящие на концерт, не все образованы в музыкальном плане. Они не скажут, что плохой звук, они скажут — плохой концерт. В следующий раз они на него не придут. Я этого допустить не могу», — отметил артист.

Лепс добавил, что у него в коллективе есть врач, который следит за состоянием звезды. Специалист сопровождает артиста во время гастролей.

«Все время смотрит мое горло», — отметил Лепс.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лепс назвал артистов, которые могли бы перепеть «Рюмку водки на столе». На эту роль бы идеально подошел Александр Панайотов.