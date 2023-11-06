Израиль сбил ракету Йемена вне атмосферы Земли: начало первой войны в космосе?

Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Чем грозит миру новый виток в обострении конфликта на Ближнем Востоке?

Израиль сбил выпущенную из Йемена баллистическую ракету, летевшую в направлении Эйлата. ЦАХАЛ использовал систему противоракетной обороны Arrow, чтобы уничтожить цель вне атмосферы Земли. Издание The Telegraph назвало это событие первым в истории боем в космосе.

Военный эксперт Юрий Кнутов уверяет, что в этом нет ничего удивительного. По его словам, подобное бывало и еще в 60-е годы прошлого века. Испытания проводились и в Советском союзе.

«В рамках программы испытаний противоракетной обороны систем были стрельбы и в Китае, и в Индии, и в США. Система американская „Иджис“ это делает уже много десятилетий. Наша система противоракетной обороны, которая защищает центральный промышленный район, такого же типа задачи выполняет, но учебные. И система С-500, которая сейчас поступила на вооружение, также способна уничтожать не только ракеты в ближнем космосе, но и может поражать спутники», — отметил специалист.

В свою очередь, старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов не уверен, что именно израильское ПВО поразило ракету. По словам кандидата исторических наук, это вполне мог быть американский комплекс.

Reuters; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

«Есть и другие версии. В начале было объявлено, что эта ракетная атака, которую осуществили хуситы из Йемена, была остановлена американскими системами ПВО. Американские силы, которые находились и находятся на борту двух авианосных групп вблизи конфликта в Средиземном море, на них стояли средства ПВО, сбившие эту ракету», — отметил Долгов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Йемен заявил об открытии второго фронта против Израиля. Кроме того, некоторое время назад Израиль обвинил Катар в военной подготовке ХАМАС.