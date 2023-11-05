Жители России наблюдают кроваво-красное небо: что это за явление

Синоптик Ильин: кроваво-красное небо может быть связано с корональными выбросами

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

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Некоторые испугались, что это предвестник апокалипсиса. С чем это связано на самом деле?

Одновременно пугающие и завораживающее явление накрыло Землю. Жители некоторых регионов России наблюдают кроваво-красное небо. Некоторые испугались, что это предвестник апокалипсиса. Что же это за природное явление? Стоит ли его опасаться, корреспондент 5-tv.ru выяснил у синоптика Александра Ильина.

«Можно предположить, что это действительно результат коронального выброса, связный с всплесками на солнце. То есть это очень мощный выброс. Потому что при средних и слабых выбросах, максимум до средних широт доходит это явление, вот это полярное сияние на небе. При слабых только на полюсах», — объяснил синоптик.

Специалист подчеркнул, что сейчас период очень мощных магнитных излучений. Именно поэтому небо красное не только на полюсах, но и в других частях земли.

Также Ильин рассказал, может ли быть опасно такое природное явление.

«Они больше всего оказывают влияние на работоспособность радиоэлектронной техники», — сказал Ильин.

Он добавил, что почти вся электронная техника защищена от магнитных излучений. Пострадать могут системы навигации, которые работают именно в одном диапазоне. На них подобные явления могут оказывать пагубное влияние.

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