Добро пожаловать в мир, малыш: кто из звезд стали родителями в 2023 году

Ольга Орлова и другие звезды стали мамами в этом году

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Семь известных российских актрис и певиц познали в этом году материнское счастье.

Многие звезды российского шоу-бизнеса как будто сговорились и все вместе решили родить в 2023 году. Сайт 5-tv.ru сделал подборку знаменитостей, которые стали мамами в этом году.

Ольга Орлова

Российская певица и актриса Ольга Орлова родила в феврале второго ребенка. На свет появилась девочка по имени Анна. Знаменитость часто делится с фанатами радостями материнства, показывает, как растет наследница.

Instagram* / olgaorlova131

Лена Катина

Бывшая солистка группы t.A.T.u Лена Катина родила своего второго сына в июле. Мальчика назвали Демьяном. Певица не упустила возможности разделить свое счастье с фанатами и поделилась новостью о рождении сына в личном блоге.

«Всем привет. Спешу поделиться своим счастьем. Сегодня, 11.07.2023 года я во второй раз стала мамой! Столько эмоций не передать словами», — написала артистка.



Instagram* / lenakati

Ханна

В начале февраля в семье певицы Ханны и продюсера Пашу родилась вторая дочка. Девочку назвали Камиллой.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Катя Иванчикова

Солистка группы IOWA Катя Иванчикова родила своего первенца в 35 лет. Мальчик Лева появился на свет в марте. Когда сын артистки родился, она опубликовала трогательный пост в своем личном блоге.

«Когда на меня положили этот маленький комочек, мы просто пролежали вместе шесть часов, никто нас не беспокоил и ничего не спрашивал», — написала певица.



Instagram* / katya_iow

Мария Ильюхина

Та самая Маша из сериала «Воронины» — актриса Мария Ильюхина — стала мамой в 19 лет в начале марта.

«Теперь, я с гордостью могу сказать, что я стала мамой», — писала актриса в своем личном блоге.



Instagram* / maria_iliukhina

Зепюр Брутян

В семье актеров Зепюр Брутян и Павла Прилучного в конце апреля произошло пополнение. У пары родился сын.

«Я очень счастливый человек. Испытываю приятное бессилие. Мой сладкий мальчик — мама с папой тебя так ждали. Хочу выразить невероятную благодарность», — написала Брутян после рождения ребенка в своем личном блоге.



www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Ольга Кузьмина

Актриса Ольга Кузьмина родила в начале октября. У звезды сериала «Кухня» появилась на свет девочка. Ее назвали Мира-Мария.

Instagram* / uzmummy

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера родился сын.

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